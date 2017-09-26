Украинский боксер Ефимович проведет бой с экс-чемпионом мира Куиггом

Украинский боксер легчайшего веса Олег Ефимович (29-2-1, 16 КО) проведет следующий бой с бывшим чемпионом мира Скоттом Куиггом (33-1-2, 24 КО), сообщает Sport.ua со ссылкой на Matchroomboxing.

Поединок состоится 4-го ноября в Монте-Карло.

На кону поединка будет стоять статус претендента по линии WBA, где «суперчемпионом» является мексиканец Лео Санта Крус, а «регулярным» чемпионом – другой мексиканец Абнер Марес.

В главном событии этого вечера бокса состоится титульный бой российского боксера Дмитрия Бивола против австралийца Трента Бродхерста.