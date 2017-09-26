Украинский боксер Ефимович проведет бой с экс-чемпионом мира Куиггом
11:59, 26 сентября 2017Бокс
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Поединок состоится в Монте-Карло.
Ефимович проведет бой в Монте-Карло / matchroomboxing.com
Украинский боксер легчайшего веса Олег Ефимович (29-2-1, 16 КО) проведет следующий бой с бывшим чемпионом мира Скоттом Куиггом (33-1-2, 24 КО), сообщает Sport.ua со ссылкой на Matchroomboxing.
Поединок состоится 4-го ноября в Монте-Карло.
На кону поединка будет стоять статус претендента по линии WBA, где «суперчемпионом» является мексиканец Лео Санта Крус, а «регулярным» чемпионом – другой мексиканец Абнер Марес.
В главном событии этого вечера бокса состоится титульный бой российского боксера Дмитрия Бивола против австралийца Трента Бродхерста.
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