Кубинец Дортикос нокаутировал россиянина Кудряшова и вышел в полуфинал WBSS

В американском Сан-Антонио состоялся второй бой Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе, где выступает также и украинец Александр Усик.

В четвертьфинальном противостоянии чемпион мира по версии WBА кубинец Юниэр Дортикос встретился с россиянином Дмитрием Кудряшовым.

Встреча завершилась быстрым и ярким нокаутом, в который был отправлен россиянин во втором раунде.

Кудряшов в первом раунде стал наносить удары, выбрав корпус оппонента, но Дортикос ответил на это точными джебами, а зетам стал работать комбинациями ударов. Во втором раунде россиянин пропустил очень много попаданий, пока в цель не пришел правый прямой, ставший решающим.

Юниэр Дортикос защитил титула чемпиона в одной из версий, а кроме того - вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии. Напомним, что в другом четвертьфинале свою победу над Марко Хуком одержал украинец Александр Усик.