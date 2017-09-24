Паркер защитил пояс чемпиона мира WBO в бою против Фьюри

В Манчестере состоялся вечер бокса, в рамках которого чемпион мира WBO в супертяжелой весовой категории из Новой Зеландии Джозеф Паркер сошелся в ринге с британцем Хью Фьюри.

Итогом боя, который продлился все 12 раундов, стала победа Паркера решением судей: 114:114, 118:110, 118:110.

Поединок прошел с полным преимуществом новозеландского чемпиона мира. Начиная с первого раунда, Паркер захватил центр ринга и прессинговал постоянно убегающего оппонента. Фьюри в ответ лишь иногда пробивал навстречу. В целом же британец практически не имел шансов на успех.

Для Джозефа Паркера эта победа стала второй защитой титула, который он завоевал в конце прошлого года в поединке с мексиканцем Энди Руисом.