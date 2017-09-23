Онлайн-видеотрансляция Паркер - Фьюри: бой за титул WBO, супертяжелый вес

23:15, 23 сентября 2017
Бокс
1500

Новозеландец Джозеф Паркер сойдется в ринге с двоюродным братом скандально известного экс-чемпиона мира британца Тайсона Фьюри.  

Паркер Фьюри / Hennessy Sports

Сегодня в Манчестере состоится вечер бокса, в рамках которого чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории из Новой Зеландии Джозеф Паркер (версия WBO) сойдется в ринге с британцем Хью Фьюри.

Фьюри оказался таким же скандальным, как и его двоюродный брат - экс-чемпион мира Тайсон Фьюри, который победил Владимира Кличко, а затем дважды уклонялся от боя-реванша и, в итоге, был лишен всех титулов чемпиона мира по разным версиям, завоеванным в бою с Кличко.

Накануне, во время церемонии взвешивания, Фьюри толкнул Паркера спровоцировал драку представителей команд боксеров. Британец в данный момент на 5 киллограммов легче оппонента - 106,1 против 111,1 кг.

Бой Паркер - Фьюри начнется на "Манчестер Арена" после 23.00 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс Паркер WBO#Паркер-Фьюри видеотрансляция