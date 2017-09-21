Ригондо: Буду мстить Ломаченко за каждый русский мультик, который меня заставляли смотреть

Кубинский боксер Гильермо Ригондо нашел мотивацию на предстоящий поединок против украинского чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко.

Кубинец повеселил болельщиков, пояснив, что поможет ему настроиться на бой. Оказывается, в детстве родители заставляли Гильермо смотреть советские мультики, за что он готов ненавидеть даже Василия.

Читайте такжеИсторический бой Ломаченко - Ригондо состоится на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден"«Это не его вина. Но 9 декабря я буду мстить Ломаченко за каждый русский мультфильм, который меня заставляли смотреть в детстве», — написал Ригондо в Twitter, прикрепив к записи кадр из "Крокодила Гены".