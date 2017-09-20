Украинский боксер Гвоздик возглавил рейтинг WBO
17:33, 20 сентября 2017Бокс
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Наш спортсмен обошел ряд весьма известных и авторитетных боксеров.
Александр Гвоздик обошел в рейтинге WBO Ковалева и Барреру/ otamans.com/
Украинский боксер Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) возглавил рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, сообщает официальный сайт организации.
Чемпионом мира по версии этой организации в данной весовой категории является американец Андре Уорд.
Гвоздик опережает в рейтинге россиянина Сергея Ковалева, кубинца Салливан Барреру, американца Маркуса Брауна и Артура Бетербиева из России.
Отметим, что рейтинг WBO обновляется ежемесячным
Как сообщал УНИАН, чемпионом мира WBO в тяжелой весовой категории, второй после супертяжелой, является другой украинец Александр Усик.
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