Украинский боксер Гвоздик возглавил рейтинг WBO

Украинский боксер Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) возглавил рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, сообщает официальный сайт организации.

Чемпионом мира по версии этой организации в данной весовой категории является американец Андре Уорд.

Гвоздик опережает в рейтинге россиянина Сергея Ковалева, кубинца Салливан Барреру, американца Маркуса Брауна и Артура Бетербиева из России.

Отметим, что рейтинг WBO обновляется ежемесячным

Как сообщал УНИАН, чемпионом мира WBO в тяжелой весовой категории, второй после супертяжелой, является другой украинец Александр Усик.