Украинец Постол в следующем бою попытается вернуть себе титул чемпиона мира WBC

Украинский боксер Виктор Постол после победы над Джамшидбеком Наджмитдиновым из Узбекистана в рамках боксерского вечера в Киеве в следующем поединке попытается вновь побороться за титул чемпиона мира WBC. Об этом сообщает "Проспорт-ТСН".

"В рейтинге WBC я третий. Следующим соперником станет американец, левша. Поэтому и сегодня выбрали левшу. 1 октября в Баку конференция WBС, и там станет известна дата", - заявил Постол.

Отметим, что сейчас на вершине рейтинга WBC в весовой категории Постола есть только один небитый американец - 28-летний Риджис Прогрейс. Исходя из слов Постола, именно он будет следующим соперником украинца.

Как сообщал УНИАН, в поединке с Наджмитдиновым Виктор Постол одержал победу единогласным решением судей в 10-раундовом бою. Эта победа позволила Виктору вернуться в тройку лучших боксеров мира в первом полусреднем весе.