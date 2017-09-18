Исторический бой Ломаченко - Ригондо состоится на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден"

Исторический бой между двумя олимпийскими чемпионами украинцем Василием Ломаченко и кубинцем Гильермо Ригондо состоится 9 декабря в Нью-Йорке на ринге знаменитой арене Madison Sguare Garden.

Об этом официально объявила промоутерская компания Top Rank, сделав соответствующий пост в Instagram.

Поединок пройдет во втором полулегком весе (до 58,9 кг) и на его кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO, которым владеет Ломаченко. Ригондо является обладателем пояса WBA во втором легчайшем весе (до 55,3 кг).

Бой будет транслироваться телеканалом ESPN.