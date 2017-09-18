Исторический бой Ломаченко - Ригондо состоится на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден"
18:24, 18 сентября 2017Бокс
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Поединок состоится 9 декабря в Нью-Йорке.
Бой Ломаченко - Ригондо пройдет в Нью-Йорке / instagram.com/trboxing
Исторический бой между двумя олимпийскими чемпионами украинцем Василием Ломаченко и кубинцем Гильермо Ригондо состоится 9 декабря в Нью-Йорке на ринге знаменитой арене Madison Sguare Garden.
Об этом официально объявила промоутерская компания Top Rank, сделав соответствующий пост в Instagram.
Поединок пройдет во втором полулегком весе (до 58,9 кг) и на его кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO, которым владеет Ломаченко. Ригондо является обладателем пояса WBA во втором легчайшем весе (до 55,3 кг).
Бой будет транслироваться телеканалом ESPN.
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