Холифилд: Я хотел бы увидеть еще один бой Кличко

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд заявил, что хотел увидеть еще один поединок от Владимира Кличко до завершения карьеры украинца:

«Думаю, это хорошо, когда ты сам принимаешь решение завершить карьеру. Он был чемпионом 10 лет, и никто не мог побить его.

Если честно, то я хотел бы увидеть от него еще один бой. Но это не должен был стать реванш против Энтони Джошуа. Я хотел бы, чтобы Кличко завершил карьеру после победы, он мог победить.

Но когда ты принимаешь такое решение, то оно должно быть окончательным. Он сделал очень много великих вещей за свою карьеру. Он должен будет войти в Зал боксерской славы, как один из лучших боксеров», - цитирует Холифилда Xsport.