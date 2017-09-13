Все билеты на бой Джошуа − Пулев были проданы за сутки

Поступившие в продажу билеты на бой британского чемпиона мира Энтони Джошуа против болгарина Кубрата Пулева были раскуплены за один день. Зрители выкупили все 70 000 билетов, сообщает Xsport со ссылкой на Sky Sports Box Office.

Сам поединок пройдет 28 октября на арене «Миллениум» в Кардиффе. Джошуа будет защищать свои титулы WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе в бою против официального претендента от IBF. Этот поединок должен стать одним из самых посещаемых в истории.

Организаторы шоу обещают, что могут расширить количество зрительских мест до 80 тысяч. Промоутер Джошуа Эдди Хирн убежден, что трибуны смогут создать для британца необходимую атмосферу:

Читайте такжеБританец Джошуа, который надеялся на бой с Кличко, узнал дату следующего поединка«Джошуа продолжает укреплять свои позиции самого популярного аттракциона в мире бокса. Поддержка, которую ему оказывает британская публика, просто невероятна. Она является неотъемлемой частью его успеха. Фанатов ждет великолепный вечер бокса, и мы благодарим их за успех», заявил Хирн.

Отметим, что для Джошуа это будет второй подряд бой на открытой арене. На его поединок против Владимира Кличко на «Уэмбли» пришло 90 тысяч зрителей.

Ранее боксеры рассказали в предстоящей встрече. Пулев назвал свои шансы хорошими, а Джошуа хочет «выбить дух» из соперника.