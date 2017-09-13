Ломаченко вошел в четверку лучших боксеров мира рейтинга "The Ring" вне зависимости от весовой категории

Украинский чемпион мира во втором полулегком весе Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) поднялся на одну строку в рейтинге pound-for-pound по версии авторитетного американского журнала «The Ring», сообщает SportArena.

Свою позицию в рейтинге Ломаченко улучшил благодаря сенсационному тайцу Срисакету Сор Руингвисаи, который на прошлой неделе повторно разобрался с Романом Гонсалесом. Боксер из Никарагуа, еще недавно считавшийся лучшим боксером мира по системе P4P, после тяжелого поражения нокаутом вылетел из топ-10.

Теперь Ломаченко в авторитетном рейтинге опережают только три боксера – чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд, гегемон среднего дивизиона Геннадий Головкин и экс-абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд,

Дебютную неделю в элитном рейтинге проводит чемпион IBF в полусреднем весе Эррол Спенс, нокаутировавший в мае именитого британца Келла Брука.

Десятка лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории «THE RING»:

Андре Уорд (США, полутяжелый вес) – 106 недель в рейтинге

Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес) — 136

Теренс Кроуфорд (США, первый полусредний вес) — 125

Василий Ломаченко (Украина, второй полулегкий вес) — 67

Гильермо Ригондо (Куба, второй легчайший вес) — 213

Сергей Ковалев (Россия, полутяжелый вес) — 132

Сауль Альварес (Мексика, первый средний вес) — 96

Майки Гарсия (США, полулегкий вес) — 7

Наоя Иноуэ (Япония, второй наилегчайший вес) — 4

Эррол Спенс (США, полусредний вес) — 1