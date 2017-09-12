Охранник подал в суд на бойца Макрегора иск на 100 тысяч долларов
12:36, 12 сентября 2017Бокс
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Причиной иска стала банка с энергетиком.
Макгрегор может заплатить дорогую цену за свою несдержанность / Reuters
Уильям Пегг, который работает охранником, подал в суд на бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, сообщает Спорт-Экспресс со ссылкой на Mmamania.
Сумма иска оценена в 100 тысяч долларов США.
Ирландец попал в американца банкой с энергетическим напитком на пресс-конференции перед поединком с Нейтом Диасом.
Пегг заявил о том, что емкость попала ему в спину, а лечение от полученной травмы обошлось ему в пять тысяч долларов. Американец намерен отсудить еще 95 тысяч в качестве моральной компенсации.
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