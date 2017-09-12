Охранник подал в суд на бойца Макрегора иск на 100 тысяч долларов

Уильям Пегг, который работает охранником, подал в суд на бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, сообщает Спорт-Экспресс со ссылкой на Mmamania.

Сумма иска оценена в 100 тысяч долларов США.

Ирландец попал в американца банкой с энергетическим напитком на пресс-конференции перед поединком с Нейтом Диасом.

Пегг заявил о том, что емкость попала ему в спину, а лечение от полученной травмы обошлось ему в пять тысяч долларов. Американец намерен отсудить еще 95 тысяч в качестве моральной компенсации.