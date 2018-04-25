"Боксерская Лига Чемпионов": дебют Усика с ярким противником

Не так давно стало известно о проведении первого в истории боксерского турнира подобного масштаба – World Boxing Super Series, победитель которого получит кубок имени Мухаммеда Али и призовой фонд в размере 50 миллионов долларов. Более того, боксер, одержавший победу в соревнованиях, объединит все чемпионские пояса, которыми владеют участники турнамента. Как видим, все довольно серьезно, потому за таким событием стоит наблюдать с особым интересом, тем более учитывая то, что одним из претендентов на победу будет украинский боксер – Александр Усик, но об этом немного позже.

9 марта 2017 года впервые было объявлено о создании ежегодного боксерского турнира имени Мухаммеда Али. Суть его заключается в том, что по 8 боксеров из каждой весовой категории (а их представлено всего две) будут соревноваться между собой по системе плей-офф, то есть на вылет. Из-за подобного регламента мероприятие в широких массах получило название «боксерской Лиги Чемпионов». Главным фаворитом WBSS у букмекеров является Александр Усик, ставки на победу которого, принимаются, в среднем, с коэффициентом 1.7, в то время, как будущий соперник украинца – Марко Хук – считается аутсайдером, поскольку шанс на его победу у экспертов составляет примерно 67 к 1. Кроме двух уже упомянутых участников, за трофей поборются Майрис Бриедис, Майк Перес, Юниер Дортикос, Дмитрий Кудряшов, Кшиштоф Влодарчик и Мурат Гассиев. К слову, последний также является одним из фаворитов турнира – ставки на его победу колеблются в районе 4.32 к 1.

Многие эксперты в сфере бокса положительно отнеслись к созданию подобного мероприятия, поскольку это возможность для всех фанатов регулярно наблюдать за топовыми поединками среди лучших боксеров мира в своих весовых категориях, а не выжидать месяцами очередного супер-боя. Сами участники также довольны возможностью объединить пояса и получить немалый гонорар. «Я согласился на участие, потому что это действительно крутой проект. В конечном итоге останется один человек, который станет абсолютным чемпионом. Об этом можно только мечтать», - говорит Усик в интервью после жеребьевки.

Стоит напомнить, что из-за участия в WBSS украинский боксер отменил запланированный на конец августа поединок, который должен был пройти в Киеве.

«Когда я только начал заниматься профессиональным боксом, моей мечтой было объединить все пояса. Мне кажется, любой боксер мечтает об этом и любой бы согласился. В обычных условиях это заняло бы много лет», - отмечает, в свою очередь, Мурат Гассиев в аналогичном интервью.

В целом, каждый из претендентов на победу высказывался исключительно одобрительно в пользу проведения подобного турнира.

Если анализировать поединок нашего боксера против Марко Хука, то мыслей довольно много. Во-первых, это первый бой, который смогут посмотреть зрители. По его окончании можно будет сделать первые выводы по поводу уровня организации, увлеченности публики и т.д. Во-вторых, интерес представляет личная конфронтация Усика и Хука, поскольку для этого есть множество предпосылок: еще задолго до предстоящего боя украинский тяжеловес выявлял желание проведения поединка с немцем: «Я уже давно хотел с ним побоксировать. Он наглый, грязный, нарывистый. Должно быть интересно».

Подтверждением слов Александра стало поведение Хука на битве взглядов перед боем: Марко толкнул будущего оппонента и обозвал словом, обычно не достойным упоминания на публике. Так, видимо, немецкий спортсмен пытался спровоцировать чемпиона мира на грубость, но ответом Усика на оскорбления стала лишь легкая улыбка. Эксперты расценили такой поступок, как отсутствие уверенности в победе и резко изменили расклады на предстоящее событие – Усик, как и прежде, считается фаворитом, но выигрыш его поклонников умножится не на 2.12, а всего на 1.83, зато Хук обеспечил фанатам хорошую прибыль в случае своей победы – если удастся отвоевать пояс, находящийся у Александра, поставившие на Хука получат в 14 раз больше. Ничья крайне маловероятна – ставки на такой исход принимаются с коэффициентом 34 к 1.

Еще одной причиной для наблюдения за противостоянием является разница опыта соперников. Усик успел провести лишь 12 профессиональных поединков, одержав победу в каждом из них. Хук, в свою очередь, является куда более опытным боксером – на его счету 40 побед при всего 4 поражениях. Сам боксер считает свой опыт главным преимуществом. «Я уже давал много победных интервью в Берлине. Это очень важный бой. У меня больше опыта, чем у Александра, потому Усику стоит готовиться к войне в субботу», - цитирует немца сайт ISport.ua.

Оба бойца представляют собой классических нокаутеров, поскольку крайне мало соперников смогло устоять на ногах все 12 раундов против немца и украинца: на счету Марко Хука 27 нокаутов, у Усика – 10.

Незначительное преимущество получит украинец за счет своего возраста и габаритов. Александр младше своего оппонента всего на два года, а разница в росте составляет лишь 3 см – 190-187. Однако эти компоненты могут оказать Усику помощь в одолении Хука. Как считает Джеймс Али Башир, бывший тренер Александра, украинский боксер одержит победу нокаутом. «Считаю, что Усик нокаутирует Хука не позднее седьмого раунда. При всем своем опыте и желании, Хук не сможет продержаться дольше», - цитирует его сайт 24tv.ua.

Однако у Марко Хука и Александра Усика удается определить и те черты, которые в чем-то делают боксеров схожими между собой. Главной из них является ошибочное чувство преимущества над соперником, иногда мешающее закончить бой по собственному сценарию. Самым ярким примером такого упущения был поединок между Хуком и Гловацки, закончившийся победой поляка нокаутом в 12-м раунде. Хотя стоит отметить, что на протяжении всего поединка немец лидировал по очкам и несколько раз отправил оппонента в нокдаун, но в последнем раунде недооценил Кшиштофа и дважды упал на канвас ринга, не сумев подняться после второго падения.

В карьере Усика таким поединком стала битва против Табисо Мчуну. Это был 11-й бой в профессиональной карьере украинца, и он должен был закончиться нокаутом, как девять предыдущих. В первых раундах Александр не оставлял шансов южноафриканцу и, почувствовав себя немного увереннее, провел следующие несколько раундов достаточно открыто, давая возможность сопернику провести несколько хороших, но совсем необязательных, атак. К счастью, Усик вовремя опомнился и в середине девятого раунда закончил поединок техническим нокаутом.

Еще одним объединяющим фактором для спортсменов стал уже упомянутый неудачный бой Хука против Гловацки. Примечательно то, что поляк отобрал у немца титул WBO, а утратил его в бою с украинцем.

К слову, в том поединке Усик выглядел великолепно и даже в 12-м раунде показывал отличную скорость и выносливость, чем не мог похвастаться его оппонент. Еще более впечатляющим стал последний раунд в бою с Хантером. Тогда тренер решил испытать новую для украинца тактику и посоветовал последнему экономить силы на протяжении первой половины боя, по максимуму изматывая американца. Результатом таких действий стал невероятно зрелищный 12-й раунд, в котором Хантер чудом устоял на ногах, пропуская мощнейшие удары один за другим.

Свой комментарий о предстоящем бое дал также и другой украинский боксер – Василий Ломаченко. Хай-тек фактически повторил слова Александра о стиле ведения боя Марко Хука, назвав его «корявым и неудобным». Кроме этого, Ломаченко подробно расписал сценарий, по которому будет проходить бой. По мнению чемпиона мира, первая половина поединка будет довольно сложной для Усика, но потом все поменяется. «Когда бой пойдет уже за экватор, за пятый, за шестой раунд, там без проблем Саня из него новичка будет делать», - отмечает Василий в интервью на одном из ютуб-каналов.

Напомним, бой состоится в рамках первого ежегодного боксерского турнира – World Boxing Super Series – уже в эту субботу и начнется в 23:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на телеканале «Интер».

Глеб Ткач