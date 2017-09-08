Усик обратился к болельщикам: Хотел провести бой в Украине, но придется драться в Берлине (видео)

Чемпион мира по боксу Александр Усик обратился к болельщикам в предверии своего очередного боя, сообщает Boxing. ua.

9 сентября поединок Усик - Хук откроет первый сезон проекта World Boxing Super Series. трансляция боя состоится 9 сентября, в 23:00, на телеканале "Интер". Начало проединка - в полночь по киевскому времени.