Усик обратился к болельщикам: Хотел провести бой в Украине, но придется драться в Берлине (видео)
14:36, 08 сентября 2017Бокс
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Украинский чемпион мира проведет бой в столице Германии.
Усик и Хук сойдутся в ринге 9 сентября / isport.ua
Чемпион мира по боксу Александр Усик обратился к болельщикам в предверии своего очередного боя, сообщает Boxing. ua.
9 сентября поединок Усик - Хук откроет первый сезон проекта World Boxing Super Series. трансляция боя состоится 9 сентября, в 23:00, на телеканале "Интер". Начало проединка - в полночь по киевскому времени.
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