Владимир Кличко осуществил мечту шотландского мальчика - встретился и подарил перчатки

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, посетив чемпионат мира среди любителей, проходивший в Гамбурге, встретился с 13-летним Ли Уэлшем, который давно мечтал увидеть воочию легендарного украинского боксера, сообщает Братство Кличко.

Мальчик перенес серьезное заболевание, однако не бросил занятия боксом и собирается добиться серьезных успехов на этом поприще.

Мечтой Уэлша была встреча с Кличко, и недавно она стала реальностью. Владимир встретился с шотландцем, поговорил с ним и подарил перчатки со своим автографом.

Как сообщал УНИАН, Александр Хижняк стал чемпионом мира в весовой категории до 59 кг., а по окончании турнира был признан абсолютно лучшим боксером ЧМ, вне зависимости от весовой категории.