Хук толкнул Усика на пресс-конференции перед боем (видео)
14:06, 07 сентября 2017Бокс
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Немец попытался спровоцировать украинца на агрессию.
Усик и Хук сойдутся в ринге 9 сентября / isport.ua
Немецкий боксер Марко Хук попытался спровоцировать украинца Алесандра Усика на предматчевой пресс-конференции перед боем, сообщает Boxing.ua.
Немец толкнул нашего боксера, но тот не ответил.
Как сообщал УНИАН, бой Усик - Хук состоится 9 сентября в Берлине.
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