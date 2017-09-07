Хук толкнул Усика на пресс-конференции перед боем (видео)

14:06, 07 сентября 2017
Бокс
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Немец попытался спровоцировать украинца на агрессию.

Усик и Хук сойдутся в ринге 9 сентября / isport.ua

Немецкий боксер Марко Хук попытался спровоцировать украинца Алесандра Усика на предматчевой пресс-конференции перед боем, сообщает Boxing.ua.

Немец толкнул нашего боксера, но тот не ответил.

Как сообщал УНИАН, бой Усик - Хук состоится 9 сентября в Берлине. 

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Теги: #Усик против Хука#Хук толкнул Усика