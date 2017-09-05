Усик провел открытую тренировку перед боем с Марко Хуком (видео)

Украинской боксер Александр Усик провел ткрытую тренировку накануне поединка с Марко Хуком, сообщает Boxing news.

В субботу, 9 сентября, в Берлине на арене Max-Schmeling-Halle состоится первый поединок в рамках World Boxing Super Series между Чемпионом мира по версии WBO в тяжелом весе Александром Усиком (12-0, 10 КО) и экс-чемпионом мира немцем Марко Хуком (40-4-1, 27 КО).