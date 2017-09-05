Усик провел открытую тренировку перед боем с Марко Хуком (видео)

15:02, 05 сентября 2017
Бокс
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Украинец проведет свой следующий поединок 9 сентября.

Усик и Хук сойдутся в ринге 9 сентября / isport.ua

Украинской боксер Александр Усик провел ткрытую тренировку накануне поединка с Марко Хуком, сообщает Boxing news.

В субботу, 9 сентября, в Берлине на арене Max-Schmeling-Halle состоится первый поединок в рамках World Boxing Super Series между Чемпионом мира по версии WBO в тяжелом весе Александром Усиком (12-0, 10 КО) и экс-чемпионом мира немцем Марко Хуком (40-4-1, 27 КО).

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Теги: #Усик против Хука#открытая тренировка Усика