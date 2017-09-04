Британец Джошуа, который надеялся на бой с Кличко, узнал дату следующего поединка

Британский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO узнал дату своего следующего поединка, а также имя соперника.

Им стал болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев.

Претендентом на титул IBF, которым владеет Джошуа, был назначен Пулев, а сделка по этому поединку должна была быть оформлена до 3 сентября.

Договоренность о бое была достигнута достаточно быстро, но неясным оставались дата и место схватки. Сегодня Пулев сообщил, что поединок состоится 28 октября в Кардиффе. Эти же дату и место указывает в информации предстоящего боя авторитетный портал BoxRec.

«Джошуа - великий, очень опасный соперник, но его стиль ведения боя отлично подходит мне, - написал болгарин на своей странице в Facebook. - В боксе стили бойцов диктуют ход матча. В нашем бою не будет много объятий - это будет тяжелый бокс (28 октября)».

Ранее Пулев уже сражался за титул чемпиона мира IBF в 2014 году, однако в поединке против Владимира Кличко был нокаутирован в 5-м раунде. Это было единственное поражение болгарского супертяжа в карьере.

У Джошуа в карьере 19 побед и ни одного поражения. Последним боем британца была встреча с Владимиром Кличко на лондонском "Уэмбли". Украинец проиграл нокаутом и после долгих раздумий завершил спортивную карьеру.