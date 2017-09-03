Украинец Хижняк признан лучшим боксером чемпионата мира

Украинский боксер Александр Хижняк, который выиграл золото чемпионата мира в Гамбурге, получил индивидуальную награду.

Как сообщил официальный сайт Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), украинец Хижняк признан лучшим боксером минувшего чемпионата мира. Лучшей командой турнира стала сборная Кубы, лучшим тренером, по мнению экспертов, стал американец Билли Уолш. Награду фей-плей получил боксер из Армении Артем Арутюнян.

Читайте такжеУкраинец Хижняк выиграл чемпионат мира по боксу (видео)Отметим, что Александр Хижняк стал лишь пятым украинским чемпионом мира по боксу среди аматоров за историю. Ранее аналогичное достижение покорялось Василию Ломаченко (дважды), Тарасу Шелестюку, Евгению Хитрову и Александру Усику.

На минувшем чемпионате мира Хижняк, выступавший в весовой категории до 75 кг, последовательно обыграл на пути к финалу словака Андрея Чемеха, англичанина Бенджамина Уиттакера и американца Троя Айзли.

В решающем поединке Александр победил своего оппонента из Казахстана Абильхана Аманкула.

Хижняк стал единственным медалистом в составе украинской сборной на ЧМ.