Украинец Хижняк выиграл чемпионат мира по боксу (видео)

В Гамбурге (Германия) завершился финальный бой за титул чемпиона мира по боксу в весовой категории до 75 кг., в котором украинец Александр Хижняк победил Абильхана Аманкула, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен провел полный бой с представителем Казахстана и решение должны были принимать боковые арбитры.

Стоит отметить, что украинец имел заметное преимущество, а в концовке второго раунда соперника от нокдауна спас лишь гонг на перерыв.

Мнение рефери было единогласным - 5:0 в пользу украинца. Арбитры из Южной Кореи, Ирландии и Канады зафиксировали счет 30:27, судья из Турции - 30:26, арбитр из Филиппин - 29:28.

Любопытно, что на бое присутствовал экс-чемпион мира среди профессионалов Владимир Кличко, недавно объявивший о завершении карьеры.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по боксу в Гамбурге проходил с 25 августа по 2 сентября.