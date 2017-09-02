Бокс, Чемпионат мира, Финалы: прямая трансляция

Сегодня в Гамбурге (Германия) завершается чемпионат мира по боксу, где пройдут финальные поединки во всех десяти весовых категориях, сообщает официальный сайт соревнований.

Победители и серебряные призеры первенства определятся в легчайшей категории 46-49 кг., а также в категориях до 52 кг., 56 кг., 60 кг., 64 кг., 69 кг., 75 кг., 81 кг, 91 кг. и свыше 91 кг.

Украина на решающей стадии соревнований представлена одним боксером в седьмой по счету категории - до 75 кг. Александр Хижняк будет биться в решающем бою чемпионата мира с представителем Казахстана Абильханом Аманкулом.

Смотрите бой с участием Хижняка начиная с 19.00

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.