Бокс, чемпионат мира, полуфиналы: видео онлайн-трансляция
19:00, 01 сентября 2017Бокс
21
В Гамбурге пройдет вторая серия боев за выход в финал ЧМ.
Чемпионат мира-2017 продлится в Гамбурге до 2 сентября / aiba.org/hamburg2017
Сегодня в Гамбурге состоится второй день полуфиналов чемпионата мира по боксу, сообщает официальный сайт соревнований.
Путевки в решающий бой оспорят боксеры в весовых категориях - до 52 кг,, 60 кг., 69 кг., 81 кг. и в самой тяжелой весовой категории - свыше 91 кг.
Всего пройдет 10 поединков.
Единственный представитель Украины на этой стадии соревнований Александр Хижняк накануне выиграл свой бой и вышел в финал, который состоится в субботу, 2 сентября.
Полуфинальные бои чемпионата мира в Гамбурге начнутся в 19.00.
ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter