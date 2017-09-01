Бокс, чемпионат мира, полуфиналы: видео онлайн-трансляция

Сегодня в Гамбурге состоится второй день полуфиналов чемпионата мира по боксу, сообщает официальный сайт соревнований.

Путевки в решающий бой оспорят боксеры в весовых категориях - до 52 кг,, 60 кг., 69 кг., 81 кг. и в самой тяжелой весовой категории - свыше 91 кг.

Всего пройдет 10 поединков.

Единственный представитель Украины на этой стадии соревнований Александр Хижняк накануне выиграл свой бой и вышел в финал, который состоится в субботу, 2 сентября.

Полуфинальные бои чемпионата мира в Гамбурге начнутся в 19.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.