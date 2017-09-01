Тренер сборной Украины по боксу Сосновский: Прекрасно понимали, что в Гамбурге будем иметь одну, максим две-три медали

На чемпионат мира по боксу Гамбург-2017 национальная сборная Украины ехала в статусе сильнейшей команды Европы. Двумя месяцами ранее, в Харькове, именно украинские боксеры показали феноменальный результат, завоевав первое общекомандное место европейского первенства. Однако, фактически все участники нашей команды оказались за чертой турнира, к сожалению, уже на предварительной стадии соревнований. Только одному представителю нашей команды удалось выйти в финал соревнований.

Накануне финальных поединков Федерации бокса Украины удалось пообщаться с главным тренером сборной Дмитрием Сосновским.

"Лично я, как и весь тренерский состав нашей команды, прекрасно понимали, что в Гамбурге мы будем иметь одну, максим две-три медали. Никто иллюзий не строил. Для того чтобы рассчитывать на аналогичный или приближенный показатель по полученным наградам как в Харькове, нам нужно было значительно больше времени на восстановление и плановую подготовку. Ведь дважды выйти на пик формы за два месяца – это нереально. Менее чем через неделю после завершения континентального первенства мы сразу отправились на тренировочный сбор. Было заметно, что ребята выглядели как физически, так и психологически несколько истощенными", - отметил главный тренер.

Говоря о том, что команды находятся в равных условиях, Сосновский отметил: "Кто вошел в лидирующую тройку по количеству участников в полуфиналах Чемпионата мира? Куба – семь боксеров и по шесть боксеров от Казахстана и Узбекистана. Три боксера от команды США. Чемпионат Америки закончился раньше Чемпионат Европы, а чемпионат Азии фактически на два месяца раньше по сравнению с Чемпионатом Европы. Это и дало им возможность лучше восстановиться и подготовиться к мировому форуму. Скажу больше: из сорока полуфиналистов Чемпионата мира-2017 представителей Европы на этой стадии осталось только 10! Я такого за свою тренерскую карьеру вообще вспомнить не могу. Вспомните сколько финалистов было в Харькове от сборной Англии... Семь... А в полуфинал Чемпионата мира вышел только один боксер. Вот с этого надо и начинать делать анализ. Вообще хочу сказать, что мы должны возвращаться к схеме, когда Чемпионат Европы и мира должны проходить в разные годы, как это было раньше. Такой формат, по моему мнению, будет оптимальным для всех".

А говоря о перспективах украинского боксера Хижняка в финале,ЧМ отметил: "Прогнозов я давать не буду. Скажу лишь то, что Александр имеет все необходимое для того, чтобы выиграть в финал Чемпионата мира. Хочу отметить, что в финале весовой категории до 75 кг будут боксировать два действительно лучших боксера турнира. Убежден, что ребята подарят зрителям незабываемое шоу. Мечтаю, чтобы победителем этого поединка вышел именно наш боксер".

Как сообщал УНИАН, уже завтра, 2 сентября, лидер сборной Украины в весе до 75 кг Александр Хижняк, в поединке с представителем Казахстана будет отстаивать честь нашей страны и будет бороться за золото и титул чемпиона мира.