Чемпион мира по боксу Джошуа хочет провести бой за титул WBC

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа хочет сразиться с победителем поединка обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса, сообщает Братство Кличко.

Об этом рассказал промоутер британского боксера Эдди Хирн.

«Как я слышал, Ортис может сразиться с Уайлдером, это отличный бой. Если так и будет, мы бы хотели боя с победителем. Это приблизит объединительный бой вместо того, чтобы ждать следующего лета. Нам надо разобраться с обязательной защитой IBF, а обязательным претендентом WBA может быть Ортис», - заявил Хирн.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Джошуа победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира. В дальнейшем Кличко отказался от боя-реванша и объявил о завершении карьеры.