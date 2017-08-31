Украинец Хижняк вышел в финал чемпионата мира по боксу (видео)

В Гамбурге (Германия) завершился поединок 1/2 финала чемпионата мира по боксу, в котором украинец Александр Хижняк победил американца Троя Исли, сообщает официальный сайт соревнований.

Соперники провели на ринге полный бой - 3 раунда по 3 минуты. И практически на протяжении всего этого времени наш боксер имел полное преимущество. Тем не менее, победа украинца была признана только раздельным решением судей.

Рефери из Филиппин посчитал победителем этого боя американца - 28:29, а остальные четверо арбитров украинца - арбитры из Германии (30:25), Аргентины (30:27), Канады (30:27) и Латвии (29:28). Общий счет - 4:1.

Как сообщал УНИАН, ранее другие представители сборной Украины не сумели пройти далее четвертьфинала и завоевать медаль турнира.

Финальные бои чемпионата мира пройдут в Гамбурге 2 сентября.