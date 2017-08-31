В Гамбурге наступает пора решающих поединков соревнований

19:00, 31 августа 2017
Бокс
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В Гамбурге наступает пора решающих поединков соревнований.

Чемпионат мира-2017 продлится в Гамбурге до 2 сентября / aiba.org/hamburg2017

Сегодня в Гамбурге (Германия) состоится первая серия полуфинальных боев чемпионата мира по боксу, сообщает официальный сайт соревнований

Пройдут бои в найлегчайшей весовой категории 46-49 кг. а также категориях до 56 кг., 64 кг., 75 кг. и 91 кг.

Единственный из украинских боксеров, который продолжает турнирный путь, Александр Хижняк проведет сегодня свой полуфинальный поединок чемпионата мира против Троя Исли из США. 

Хижняк уже гарантировал себе медаль мирового первенства. Бой за 3-е место по регламенту турнира не предусмотрен и, вне зависимости от исхода полуфинальных боев, спортсмен получит, как минимум, бронзу.

Ранее в этом году Хижняк стал победителем чемпионата Европы в Харькове.

Бой Хижняк - Исли смотрите в онлайн-трансляции на УНИАН.

ТВ-трансляцию проводит телеканал УНИАН-ТВ. 

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Теги: #видеотрансляция чемпионат мира бокс#Хижняк бокс ЧМ