В Гамбурге наступает пора решающих поединков соревнований.

Сегодня в Гамбурге (Германия) состоится первая серия полуфинальных боев чемпионата мира по боксу, сообщает официальный сайт соревнований.

Пройдут бои в найлегчайшей весовой категории 46-49 кг. а также категориях до 56 кг., 64 кг., 75 кг. и 91 кг.

Единственный из украинских боксеров, который продолжает турнирный путь, Александр Хижняк проведет сегодня свой полуфинальный поединок чемпионата мира против Троя Исли из США.

Хижняк уже гарантировал себе медаль мирового первенства. Бой за 3-е место по регламенту турнира не предусмотрен и, вне зависимости от исхода полуфинальных боев, спортсмен получит, как минимум, бронзу.

Ранее в этом году Хижняк стал победителем чемпионата Европы в Харькове.

Бой Хижняк - Исли смотрите в онлайн-трансляции на УНИАН.

ТВ-трансляцию проводит телеканал УНИАН-ТВ.