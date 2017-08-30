Владимир Кличко презентовал в Берлине свою книгу

11:30, 30 августа 2017
Бокс
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В своей первой книге знаменитый спортсмен рассказывает о том, как управлять вызовами.

В Берлине состоялась презентация книги Владимира Кличко / newsone.ua

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко презентовал в Берлине свою первую книгу "Challenge Management" ("Управление вызовами").

Встреча с читателями была организована в престижном книжном магазине "Dussmann das KulturKaufhaus", сообщает сайт Братство Кличко.

Книга написана на немецком языке. По словам Кличко, он писал об экономике и бизнес-процессах. У спортсмена есть 12 способов управления вызовами, которыми он поделился с читателями. Он раскрывает секреты своей личной философии, объясняет, какие методы и способы, применяемые в бизнесе, способствовали ему в достижении целей и преодолении трудностей.

«Благодаря моему опыту решения проблем я разработал методы, которые приводят к успеху. Для меня важно, чтобы я мог передать свои знания многим людям. Этой книгой я хотел бы помочь людям, дать им движущую силу», –рассказал Кличко.

newsone.ua

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Теги: #книга Кличко#Кличко Управление вызовами