Украинец Шестак проиграл в четвертьфинале чемпионата мира по боксу

В Гамбурге завершился бой 1/4 финала чемпионата мира по боксу, в котором украинец Юрий Шестак проиграл Софьяну Умиа из Франции сообщает официальный сайт соревнований.

Соперники провели на ринге весь бой - 3 раунда по 3 минуты. Тем не менее, соперник имел явное преимущество. Решение судей по окончании времени боя было безапеляционным - все пять арбитров отдали победу Умиа.

Судья из США посчитал преимущество француза минимальным - 28:29, а арбитры из Германии, Беларуси, Японии и Австралии были еще более категоричны - 27:30.

Таким образом, в полуфинал из представителей Украины вышел только один Александр Хижняк, который ранее сегодня победил британца Бенджамина Уиттакера и гарантировал себе медаль турнира. Неудачники полуфиналов в любом случае получают бронзовые медали.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по боксу проходит в Германии с 25 августа по 2 сентября.