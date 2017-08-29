Украинец Хижняк гарантировал себе медаль чемпионата мира по боксу (видео)

В Гамбурге (Германия) завершилась дневная сессия боев 1/4 финала чемпионата мира, в которой украинец Александр Хижняк победил Бенджамина Уиттакера из Великобритании, сообщает официальный сайт соревнований.

Спортсмены провели на ринге полный бой, а преимущество украинцу досталось только по решению судей.

При этом, решение было раздельным. Боковой арбитр из Германии отдал преимущество английскому боксеру (27:30), в то время как судьи из Венгрии, Казахстана, Алжира и Индии были на стороне украинца - все по 30:27. Общий счет - 4:1 в пользу Хижняка.

Ранее спортсмены проводили бой в рамках 1/8 финала чемпионата Европы 2017 года, который проходил в Харькове. Поединок, состоявшийся 20 июня, завершился победой украинца единогласный судейским решением. Спустя четыре дня, 24 июня, Хижняк стал победителем чемпионата Европы.

Таким образом, Хижняк вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль чемпионата мира вне зависимости от исхода следующего поединка (бронзу получают оба неудачника полуфинала).

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по боксу в Германии проходит с 25 августа по 2 сентября.