Бокс, чемпионат мира, 1/4 финала: видео онлайн-трансляция
20:00, 29 августа 2017Бокс
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В Гамбурге проходят бои мирового первенства.
Чемпионат мира-2017 продлится в Гамбурге до 2 сентября / aiba.org/hamburg2017
Сегодня в Гамбурге проходят бои 1/4 финала чемпионата мира по боксу, сообщает официальный сайт соревнований.
В вечерней программе пройдут бои в весовых категориях до 52 кг., 60 кг., 69 кг., 81 кг. и свыше 91 кг.
На ринг выйдет один представитель Украины. Юрию Шестаку в весовой категории до 60 кг. будет противостоять француз Софьян Умиа.
Бой с участием Шестака смотрите на УНИАН.
ТВ-трансляция - УНИАН-ТВ.
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