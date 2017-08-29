Бокс, чемпионат мира, 1/4 финала: видео онлайн-трансляция

20:00, 29 августа 2017
Бокс
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В Гамбурге проходят бои мирового первенства.

Чемпионат мира-2017 продлится в Гамбурге до 2 сентября / aiba.org/hamburg2017

Сегодня в Гамбурге проходят бои 1/4 финала чемпионата мира по боксу, сообщает официальный сайт соревнований.

В вечерней программе пройдут бои в весовых категориях до 52 кг., 60 кг., 69 кг., 81 кг. и свыше 91 кг.

На ринг выйдет один представитель Украины. Юрию Шестаку  в весовой категории до 60 кг. будет противостоять француз Софьян Умиа. 

Бой с участием Шестака смотрите на УНИАН.

ТВ-трансляция - УНИАН-ТВ.

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Теги: #Шестак бокс ЧМ#чемпионат мира по боксу онлайн-трансляция