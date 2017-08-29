Бокс, чемпионат мира, 1/4 финала: видео-онлайн трансляция

Сегодня в Гамбурге (Германия) стартует 1/4 финала чемпионата мира по боксу, сообщает официальный сайт соревнований.

В дневной сессии пройдут бои в пяти весовых категориях - по четыре поединка в 46-49 кг., до 56 кг,, до 64 кг., до 75 кг. и до 91 кг.

В программе дневных боев значится один поединок с участием украинца - в весовой категории до 75 кг. Александр Хижняк выйдет на ринг против Бенджамин Уиттакера из Великобритании. Спортсмены проводили бой в рамках 1/8 финала чемпионата Европы 2017 года, который проходил в Харькове. Поединок, состоявшийся 20 июня, завершился победой украинца единогласный судейским решением. Спустя четыре дня, 24 июня, Хижняк стал победителем чемпионата.

Сможет ли украинец завоевать награду мирового первенства?

Бой Хижняк - Уиттакер в онлайн-трансляции на УНИАН.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН-ТВ.