Мейвезер хотел поставить 400 тысяч долларов на свою победу над МакГрегором

Флойд Мейвезер пытался поставить $ 400 тыс. на себя за несколько часов до победы над Конором Макгрегором, сообщает Sport.ru со ссылкой на американский телеканал ESPN.

Мейвезер вошёл в казино и попросил сделать ставку на свою победу в девяти с половиной раундах. Затем Мейвезер попытался изменить ставку на победу нокаутом. Обе ставки сыграли бы, но букмекеры затянули с приёмом ставки, в результате чего Мейвезер устал ждать и ушёл.

Тем не менее Мейвезер всё же сумел поставить шестизначную сумму в другом месте и пополнить свой доход.

По законам штата Невада, где проходил поединок, спортсмен может ставить на свою победу без дополнительных условий.

"Мы поставили 100 тысяч на победу в девяти с половиной раундах. Я дал своему человеку деньги, чтобы он сделал ставку. Я должен был быть уверен в том, что её приняли, потому что утром я сам пытался поставить на себя, но не вышло", — сказал Мейвезер.

Как сообщал УНИАН, бой Мейвезера и Макгрегора, проходивший по правилам бокса, состоялся 27 августа ранним утром по киевскому времени. Противостояние завершилось победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде.