Мейвезер стал третьим спортсменом, кто заработал более 1 миллиарда долларов за карьеру
Общий доход американского боксера Флойда Мейвезера за карьеру превысил отметку в один миллиард долларов.
Экс-чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер стал третьим спортсменом в истории, заработок которого превысил миллиард долларов. Ранее подобного добились баскетболист Майкл Джордан и гольфист Тайгер Вудс.
После боя с Макгрегором суммарный доход Мейвезера за карьеру превысил один миллиард долларов. Об этом сообщил Леонард Эллербе, исполнительный директор промоутерской компании Флойда Мейвезера, после боя с Макгрегором.
Как сообщал УНИАН, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер нокаутировал чемпиона UFC Конора Макгрегора. Поединок проходил в Лас-Вегасе и стал самым кассовым в истории единоборств.
Гонорар Мейвезера лишь за последний бой составил 100 миллионов долларов без учета выплат процента от продаж прав на телетрансляцию, билетов и сувенирной продукции. Сам же боксер рассчитывает получить суммарно не менее 300 миллионов.
Mayweather Promotions CEO says Floyd will now join MJ and Tiger as the only athletes with over $1B in career earnings. pic.twitter.com/V4szMQt4B9— Bleacher Report (@BleacherReport) 27 серпня 2017 р.