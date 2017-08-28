Мейвезер стал третьим спортсменом, кто заработал более 1 миллиарда долларов за карьеру

10:39, 28 августа 2017
Бокс
898

Общий доход американского боксера Флойда Мейвезера за карьеру превысил отметку в один миллиард долларов.

Мейвезер за бой с МакГргором рассчитывает получить около 300 млн долларов / Reuters

Экс-чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер стал третьим спортсменом в истории, заработок которого превысил миллиард долларов. Ранее подобного добились баскетболист Майкл Джордан и гольфист Тайгер Вудс. 

После боя с Макгрегором суммарный доход Мейвезера за карьеру превысил один миллиард долларов. Об этом сообщил Леонард Эллербе, исполнительный директор промоутерской компании Флойда Мейвезера, после боя с Макгрегором.

Как сообщал УНИАН, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер нокаутировал чемпиона UFC Конора Макгрегора. Поединок проходил в Лас-Вегасе и стал самым кассовым в истории единоборств.

Гонорар Мейвезера лишь за последний бой составил 100 миллионов долларов без учета выплат процента от продаж прав на телетрансляцию, билетов и сувенирной продукции. Сам же боксер рассчитывает получить суммарно не менее 300 миллионов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Бой Мейвезер - МакГрегор
Теги: #бой Мейвезер - МакГрегор гонорар#Мейвезер доходы