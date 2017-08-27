Кличко: МакГрегор показал хорошие навыки бокса

13:23, 27 августа 2017
Бокс
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Легендарный украинский экс-чемпион мира прокомментировал итог боя Мейвезер - МакГрегор.

МакГрегор уступил Мейвезеру / Reuters

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко прокомментировал победу Флойда Мейвезера над бойцом UFC Конором МакГрегором.

Как сообщал УНИАН, эта победа стала 50-й для Мейвезера в его карьере. 40-летний американец остался непобежденным и заявил, что уходит из бокса.

Читайте такжеЛучшие кадры суперпоединка Мейвезер - МакГрегор (фотогалерея)"Флойд Мэйвезер сделал это – 50-0. Конор МакГрегор действовал очень дисциплинированно в дебюте и показал хорошие навыки бокса", – написал Владимир Кличко в своем твиттере.

Как сообщали СМИ ранее, легендарный украинский боксер работал на бое Мейвезер - МакГрегор в качестве эксперта.  

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