МакГрегор пришел на пресс-конференцию после боя с Мейвезером с бутылкой виски (фото)

12:19, 27 августа 2017
Бокс
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Оба боксера, как ни в чем не бывало, в обнимку фотографировались на память.

МакГрегор пришел на пресс-конференцию с бутылкой ирландского виски

Чемпион UFC Конор МакГрегор пришел на пресс-конференцию после боя с Флойдом Мейвезером с бутылкой виски, сообщает Mirror.

«Мой ирландский виски выйдет совсем скоро. Я собираюсь захватить ирландский рынок виски», – заявил МакГрегор.

Напомним, сегодня утром Мейвезер победил МакГрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. Отметим, что предполагаемая прибыль ирландца за этот бой составляет 127 миллионов долларов.

Reuters

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Новость в сюжете: Бой Мейвезер - МакГрегор
Теги: #МакГрегор - Мейвезер