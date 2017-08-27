МакГрегор пришел на пресс-конференцию после боя с Мейвезером с бутылкой виски (фото)
12:19, 27 августа 2017Бокс
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Оба боксера, как ни в чем не бывало, в обнимку фотографировались на память.
МакГрегор пришел на пресс-конференцию с бутылкой ирландского виски
Чемпион UFC Конор МакГрегор пришел на пресс-конференцию после боя с Флойдом Мейвезером с бутылкой виски, сообщает Mirror.
«Мой ирландский виски выйдет совсем скоро. Я собираюсь захватить ирландский рынок виски», – заявил МакГрегор.
Напомним, сегодня утром Мейвезер победил МакГрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. Отметим, что предполагаемая прибыль ирландца за этот бой составляет 127 миллионов долларов.
Reuters
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Новость в сюжете: Бой Мейвезер - МакГрегор