МакГрегор пришел на пресс-конференцию после боя с Мейвезером с бутылкой виски (фото)

Чемпион UFC Конор МакГрегор пришел на пресс-конференцию после боя с Флойдом Мейвезером с бутылкой виски, сообщает Mirror.

«Мой ирландский виски выйдет совсем скоро. Я собираюсь захватить ирландский рынок виски», – заявил МакГрегор.

Напомним, сегодня утром Мейвезер победил МакГрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. Отметим, что предполагаемая прибыль ирландца за этот бой составляет 127 миллионов долларов.