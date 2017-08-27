МакГрегор: Судьи не дали мне продолжить бой

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор остался недоволен действиями рефери в его суперпоединке с Флойдом Мейвезером в Лас-Вегасе.

Как сообщал УНИАН, арбитр присудил американцу победу техническим нокаутом в 10-м раунде, однако ирландец считает, что нужно было продолжать бой.

"Первые раунды остались за мной. Соперник был не так быстр и мощен, но я уважаю его как бойца, он очень хладнокровен. Судьи рано остановили бой, они должны были позволить продолжать поединок", - заявил ирландец сразу по окончании боя.

Уже через час на пресс-конференции он отдал должное Мейвезеру и его умению менять тактику по ходу поединка.

"Это было весело Я получил удовольствие, и это очень отличается от боёв в UFC. Мейвезер менял тактику трижды по ходу боя, это то, что делают чемпионы. Я уверен, что несколько раз серьёзно потряс его, но он очень хладнокровный соперник и не показал этого. Что касается судейских записок, думаю, они были немного пристрастны, но Мейвезер победил. Как бы то ни было, это был классный поединок", - отметил Конор.

Кроме того, он поделился ближайшими планами.

"Я вернусь к своим привычным тренировкам - джиу-джитсу, рестлинг... После чего мы определимся с планами".

Напомним, Мейвезер после боя заявил, что эта победа станет для него последней на профи-ринге, и он завершает карьеру.