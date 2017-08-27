Лучшие кадры суперпоединка Мейвезер - МакГрегор (фотогалерея)
10:11, 27 августа 2017Бокс
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Самый кассовый поединок за историю единоборств оправдал ожидания с точки зрения накала и эмоций.
Мейвезер победил МакГрегора / Reuters
Как сообщал УНИАН, в Лас-Вегасе состоялся долгожданный поединок между экс-чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером и бойцом UFC ирландцем Конором МакГрегором.
МакГрегор, проводивший свой первый бой по правилам бокса, имел некоторое преимущество в стартовых трех раундах, однако проиграл гораздо более опытному Мейвезеру в 10-м раунде техническим нокаутом.
По окончании поединка 40-летний Мейвезер заявил, что завершает боксерскую карьеру. Бой стал самым кассовым за всю историю профессионального бокса.
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Новость в сюжете: Бой Мейвезер - МакГрегор