Лучшие кадры суперпоединка Мейвезер - МакГрегор (фотогалерея)

Как сообщал УНИАН, в Лас-Вегасе состоялся долгожданный поединок между экс-чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером и бойцом UFC ирландцем Конором МакГрегором.

МакГрегор, проводивший свой первый бой по правилам бокса, имел некоторое преимущество в стартовых трех раундах, однако проиграл гораздо более опытному Мейвезеру в 10-м раунде техническим нокаутом.

По окончании поединка 40-летний Мейвезер заявил, что завершает боксерскую карьеру. Бой стал самым кассовым за всю историю профессионального бокса.