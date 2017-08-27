Как это было: Мейвезер разбил МакГрегора (видео)
08:59, 27 августа 2017Бокс
1139
Флойд Мейвезер одержал победу над МакГрегором, побив рекорд Рокки Марчиано.
Мейвезер - МакГрегор / Reuters
Сегодня рано утром по киевскому времени в Лас-Вегасе, США, состоялся самый кассовый поединок за всю историю бокса, в котором Флойд Мейвезер победил Конора МакГрегора в 10-м раунде.
Прямую трансляцию поединка можно было увидеть на телеканале "2+2".
Как сообщал УНИАН, Мейвезер одержал 50-ю победу в карьере. При этом он превзошел рекорд легендарного Рокки Марчиано (49 побед без поражений). После боя Флойд сказал, что это был его последний поединок, и что он уходит из бокса.
Супер бой. Флойд Мэйвезер – Конор МакГрегор. Видео боя
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Бой Мейвезер - МакГрегор