Как это было: Мейвезер разбил МакГрегора (видео)

Сегодня рано утром по киевскому времени в Лас-Вегасе, США, состоялся самый кассовый поединок за всю историю бокса, в котором Флойд Мейвезер победил Конора МакГрегора в 10-м раунде.

Прямую трансляцию поединка можно было увидеть на телеканале "2+2".

Как сообщал УНИАН, Мейвезер одержал 50-ю победу в карьере. При этом он превзошел рекорд легендарного Рокки Марчиано (49 побед без поражений). После боя Флойд сказал, что это был его последний поединок, и что он уходит из бокса.