Ломаченко: Бой Мейвезер - МакГрегор нельзя назвать спортивным событием

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко поделился ожиданиями от поединка Мейвезер – МакГрегор.

«Это шоу, это нельзя назвать спортивным событием. Для меня это цирковое шоу, спектакль. На него интересно пойти и если бы я был там, то пошел бы сто процентов. Интересно посмотреть.

Читайте такжеУсик о поединке Мейвезер - МакГрегор: Это позор, пощечина боксу (видео)Конечно же, я думаю, что у них там договор какой-то есть между собой, мне так кажется. Вот интересно на этот сценарий просто посмотреть.

По поводу результата, здесь понятное дело. Я ставлю на человека, который всю жизнь занимался боксом», – сказал Ломаченко.

Как сообщал УНИАН, бой Мейвезер – МакГрегор пройдет сегодня. Видеотрансляция поединка будет доступна на сайте УНИАН.