Бой Мейвезер - МакГрегор: видео онлайн-трансляция

В ночь с 26-го на 27 августа в Лас-Вегасе состоится исторический поединок — бой между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером и чемпионом смешанных единоборств UFC Конором МакГрегором.

Читайте такжеМейвезер и МакГрегор прошли процедуру взвешивания и устроили последнюю дуэль взглядов (видео)Поединок состоится по правилам бокса и станет самым дорогим за всю историю единоборств.

Прямая трансляция боя в Украине доступна на телеканале "2+2", а также на сайте УНИАН.

Начало телетрансляции вечера бокса – 4.00. Поединок Мэйвезер – МакГрегор начнется не раньше 6 часов утра.