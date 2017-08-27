Бой Мейвезер - МакГрегор: видео онлайн-трансляция

05:55, 27 августа 2017
Бокс
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Исторический поединок будет показан на телеканале "2+2", а также на сайте УНИАН.

До поединка Мейвезер - Макгрегор остаются считанные часы / Reuters

В ночь с 26-го на 27 августа в Лас-Вегасе состоится исторический поединок — бой между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером и чемпионом смешанных единоборств UFC Конором МакГрегором.

Читайте такжеМейвезер и МакГрегор прошли процедуру взвешивания и устроили последнюю дуэль взглядов (видео)Поединок состоится по правилам бокса и станет самым дорогим за всю историю единоборств.

Прямая трансляция боя в Украине доступна на телеканале "2+2", а также на сайте УНИАН. 

Начало телетрансляции вечера бокса – 4.00. Поединок Мэйвезер – МакГрегор начнется не раньше 6 часов утра.

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