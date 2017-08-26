Украинский боксер Деревянченко нокаутировал Джонсона и стал обязательным претендентом на титул IBF (видео)

13:27, 26 августа 2017
Бокс
383

Наш спортсмен одержал победу техническим нокаутом в 12-м раунде.

Сергей Деревянченко / Rosie Cohe/Showtime

31-летний украинский боксер Сергей Деревянченко одержал победу над 33-летним багамцем, экс-первым номером рейтинга IBF Туриано Джонсоном.

Поединок в средней весовой категории состоялся в Майами, США, и завершился победой украинца техническим нокаутом в 12-м раунде. 

Джонсон стал самым серьезным противником в карьере Деревянченко на данный момент. 

Украинский боксер большую часть поединка владел преимуществом, контролировал ход боя и в заключительном раунде решил не дотягивать до подсчета очков. Многоударная комбинация Деревянченко свалила противника на настил и рефери принял решение остановить неравный бой.

Для Деревянченко это 11-я победа в профессиональной карьере в 11 проведенных боях.

Благодаря этому успеху Сергей Деревянченко стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF, которым сейчас обладает казахстанец Геннадий Головкин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Сергей Деревянченко#Деревянченко Джонсон