Мейвезер и МакГрегор прошли процедуру взвешивания и устроили последнюю дуэль взглядов (видео)

11:46, 26 августа 2017
Бокс
3

МакГрегор оказался тяжелее своего соперника примерно на полтора килограмма.

Мейвезер и МакГрегор устроили дуэль взглядов / Reuters

В Лас-Вегасе прошла официальная процедура взвешивания перед боксерским поединком между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором МакГрегором.

Бой пройдет в рамках первого среднего веса: 69.85 кг/154 фунта. Соперники уложились в рамки весовой категории.

Вес Конора МакГрегора составил 69.39 кг/153 фунта.

Флойд Мейвезер оказался легче своего соперника, его вес составил 67.81 кг/149,5 фунтов.

По окончании процедуры соперники провели заключительную дуэль взглядов перед боем.

Напомним, бой состоится завтра, 27 августа, в 7.00 утра. Прямую трансляцию поединка в Украине осуществит телеканал "2+2".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Бой Мейвезер - МакГрегор
Теги: #бой Мейвезер - МакГрегор дуэль взглядов#Мейвезер - МакГрегор видео