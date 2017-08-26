Мейвезер и МакГрегор прошли процедуру взвешивания и устроили последнюю дуэль взглядов (видео)

МакГрегор оказался тяжелее своего соперника примерно на полтора килограмма.

В Лас-Вегасе прошла официальная процедура взвешивания перед боксерским поединком между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором МакГрегором. Бой пройдет в рамках первого среднего веса: 69.85 кг/154 фунта. Соперники уложились в рамки весовой категории. Вес Конора МакГрегора составил 69.39 кг/153 фунта. Флойд Мейвезер оказался легче своего соперника, его вес составил 67.81 кг/149,5 фунтов. По окончании процедуры соперники провели заключительную дуэль взглядов перед боем. THE FINAL FACE OFF OH MY LORD TOMORROW NIGHT WILL BE EPIC!!!!!! #MayweatherMcGregor#ConorMcGregor#FloydMayweatherpic.twitter.com/SWtRSdtOqJ — UFC (@ufc) 25 серпня 2017 р. Напомним, бой состоится завтра, 27 августа, в 7.00 утра. Прямую трансляцию поединка в Украине осуществит телеканал "2+2".

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