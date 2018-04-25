Бой тысячелетия и битва стилей в Лас-Вегасе: Флойд Мейвезер – Конор МакГрегор

В конце недели всех нас ожидает поистине историческое событие, которого раннее не знало человечество – в боксерском поединке сразятся боксер и спортсмен, представляющий совершенно другую школу единоборств. Напомним, Конор МакГрегор, также известный как «Пресловутый», на данный момент является едва ли не лучшим бойцом UFC. Создать ему конкуренцию за это звание может, разве что, Деметриус Джонсон, выступающий в наилегчайшем весе. К слову, Джонсон считает ирландца фаворитом в предстоящем бою: «Конор может завершить бой, если начнет агрессивно. Надеюсь, он нокаутирует Флойда».

Чем же так примечательно это событие? Все дело не только в разнице стилей участников, но и в их личных заслугах. Так, примером, Мейвезер считается лучшим боксером в истории этого спорта благодаря потрясающей карьере: из 49 проведенных боев американец одержал победу в каждом из них. Стоит учитывать, что на ринге Флойд встречался со многими именитыми бойцами, последним из которых стал Менни Пакьяо, проигравший по очкам. С того времени «Денежный» не провел ни единого поединка, в то время, как «Ноториус» постоянно становился главным героем спортивных новостей, побеждая одного за другим своих оппонентов. Учитывая этот факт в голову непроизвольно закрадываются сомнения по поводу готовности американца к поединку. Но все не так просто, как кажется. Почему – разберем далее.

Опыт превыше всего

Как уже было сказано, МакГрегор является представителем смешанных единоборств и участвует в боксерском поединке впервые. Это, как считает большинство экспертов, может лишь помочь его сопернику. «Они будут драться по правилам бокса, а Конор далеко не боксер. Он имеет некоторые любительские навыки, но не более. Ему – конец. Я думал, мы увидим бой по правилам ММА, но Конор согласился на бой, где его унизят и нокаутируют. У него просто недостаточно опыта и техники» - оценивает шансы МакГрегора Майк Тайсон; «МакГрегор отличный боец на своей территории. Мейвезер убьет его, этот бой – это даже несправедливо» - говорит Сильвестр Сталлоне; «Для Флойда возраст вообще не главное. Он опытный боец и обладает великолепной защитой, Конору будет очень тяжело» - комментирует бывший боксер – Микки Рурк. Кроме того, ирландцу пророчат поражение и другие именитые личности, среди которых Александр Усик, Эвандер Холифилд, Эдди Альварес, Хабиб Нурмагомедов и другие.

Скорость и мощь – козыри Конора

Как известно, МакГрегор выглядит немного массивнее Флойда и это одно из преимуществ ирландца. Кроме того, многие бойцы отмечают его скорость и умение хорошо передвигаться по рингу, что также может оказать помощь в предстоящем бою. Вот, что думают те, кто побывал с Конором в схватке: «Его движения отличаются от движений боксера, он очень быстрый и непредсказуемый. Это опасное сочетание. Он может держать темп 12 раундов, передвигаясь по рингу на носках» - Тирнан Брэдли; «Пока я не вышел на ринг с Конором, я недооценивал его навыки. У меня достаточно большой любительский опыт, но он просто шокировал меня» - Луис Адольф; «У МакГрегора хороший тайминг и контрудар, с ним было бы трудно многим боксерам» - Крис ван Хеерден.

Как видим, не смотря на недостаток опыта, «Ноториус» может сыграть за счет своего движения и ловить соперника на ответных ударах. Как сказал в одном из интервью сам Мейвезер, если он не сможет нокаутировать Конора в первые 4-5 раундов, у него могут возникнуть проблемы.

Абсолютный чемпион по скандалам

Во время подготовки к бою в Интернете изо дня в день появлялись скандальные истории из тренировочного лагеря Конора, но наиболее резонансным стало сообщении о необходимости поменять спарринг-партнера. Напомним, ирландец тренировался с бывшим чемпионом мира по боксу Полом Малиньяджи, но последний решил покинуть лагерь после нескольких опубликованных МакГрегором твитов, где он якобы отправляет в нокдаун бывшего чемпиона. После этого Малиньяджи охотно баловал журналистов своими гневными комментариями в адрес бывшего партнера: «Он (Конор) похож на маленького парня, который старается выглядеть как Геркулес. Он знает, что никто не верит в него, и пытается изо всех сил заставить людей верить в его победу» - говорит Пол в интервью Boxing News - «Я оказался на канвасе ринга не после удара Конора, а после того, как он меня оттолкнул. МакГрегор хнычет как девочка, когда его бьют в корпус». Разумеется, «Пресловутый» не сумел проигнорировать подобные высказывания: «Ему просто надрали задницу и он обиделся» - именно так отвечал боец на вопросы журналистов из Boxing Score о конфликте.

Сразу же после новости о поиске нового партнера свою кандидатуру предложил украинский боксер, двукратный Олимпийский чемпион, один из лучших боксеров по системе pound-4-pound – Василий Ломаченко. «Я слышал, тебе нужен новый спарринг-партнер? Звони» - такой твит опубликовал на своей странице украинец. Однако МакГрегор отверг это предложение, объясняя это следующими причинами: «Во-первых, Ломаченко легче на 30 фунтов, во-вторых, он левша, поэтому он мне не подходит. Вообще мне кажется, что он просто хочет проверить себя с сильным соперником». В итоге новым партнером Конора стал Гильермо Ригондо.

«Тяжелый труд» и шикарный костюм

В честь будущего боя МакГрегор и Мейвезер провели некое турне, в котором дали 4 пресс-конференции. Здесь фанаты сумели сполна насладиться словесной перепалкой между бойцами. Впрочем, ничего нового в исполнении Конора они не услышали: как уже стало традицией, ирландец не стеснялся в выражениях и выплескивал всю свою агрессию на будущем оппоненте, пообещав нокаутировать его за 4 раунда. Однако чем больше говорил МакГрегор, тем больше это надоедало зрителям и по окончании последней пресс-конференции в интернете можно было встретись довольно большое количество комментариев о том, что ирландец стал повторяться.

Зато порадовал Флойд, который, как правило, достаточно лестно отзывается о своих соперниках. Каждую свою речь он начинал со слов «тяжелый труд», подчеркивая этим насколько сложным был его путь к чемпионству. Кроме этого, Мейвезер запомнился своей уверенностью в себе: «Да, я не такой, каким был 10 лет назад, и не такой, каким был 5 лет назад, но и этого хватит, чтобы побить тебя» - обращался боксер к своему оппоненту.

Однако все же наиболее запомнился наряд МакГрегора, в котором он посетил одно из мероприятий. Как обычно, это был классический костюм в тонкую полоску, которая состояла из фраз «пошел ты», написанных мелким шрифтом. Сам Конор пообещал, что вскоре такую одежду сможет купить любой желающий.

Деньги – не главное

Как известно, Мейвезер узнаваем в мире еще и под прозвищем «Money» и, конечно же, не согласился бы на бой, если бы не получил значительного гонорара. По сведениям, полученным из разных источников, боксеры заработают от 100 до 180 млн долларов каждый. Многие считают, что оба бойца завершат свою карьеру после боя вне зависимости от победителя: если победит Флойд, он запустит новый бренд «50», о чем он уже успел рассказать прессе, ведь это число равно количеству его побед; МакГрегора вообще не должно волновать кто станет победителем, поскольку ирландец получит невиданный для себя раннее гонорар, благодаря которому сможет обеспечить свою семью на долгие годы и драться ради 3-5 миллионов вряд ли еще будет.

Кроме того, круглую сумму заработают и организаторы турнира. Ожидается, что их прибыль будет колебаться в районе 500 млн долларов, большая часть которых придется на продажу билетов. Стоимость самых престижных из них достигает 90 тысяч долларов и таких, к слову, уже почти не осталось в продаже. Более того, зрители смогут наблюдать за боем по системе pay-per-view, стоимость которой составит 90-150 долларов в зависимости от провайдера.

Очевидно, что поединок привлечет огромное количество зрителей, которые жаждут понаблюдать за состязанием двух величайших спортсменов. Все задают лишь один вопрос – кто победит: опыт и техника или скорость у агрессия.

Бой пройдет уже в эти выходные в Лас-Вегасе. Украинские любители бокса смогут вживую насладиться мероприятием на канале 2+2. Трансляция начнется в воскресенье, 27 августа, в 04:00 по киевскому времени. Это нельзя пропустить…

Глеб Ткач