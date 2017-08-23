Кличко: Я могу сказать, что успешно завершил свою 27-летнюю карьеру, несмотря на поражение в последнем бою

Двукратный чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко заявил, что решение завершить карьеру далось ему непросто, однако он не жалеет о нем, а также признался, что спорт научил его очень многому, сообщает Братство Кличко.

По словам украинца, с проблемой выхода на спортивную пенсию сталкиваются многое атлеты, а он ценит не только свои победы в ринге, но и поражения.

«Это было нелегкое решение, - цитирует Владимира AOL со ссылкой на DAZN. – Непросто сделать это после 27 лет карьеры. Вы говорите: «Я сделаю это легко», однако это неправда, ведь вам действительно нужно прийти к этому. Это непросто, и я понимаю своих коллег, которые не смогли это сделать вовремя и продолжали выступать».

Читайте такжеВладимир Кличко: 20 миллионов за реванш с Джошуа не смогли изменить мое решениеКак отметил Владимир, он доволен своей карьерой, несмотря на то, что проиграл последний поединок Энтони Джошуа. «Я могу сказать, что успешно завершил свою 27-летнюю карьеру, несмотря на поражение в последнем бою. Я никогда ранее не выигрывал так много после неудачи. Могу сказать, что я успешно завершил карьеру, на протяжении которой было много моментов, о которых часто говорят. Мне нравились как победы, так и поражения. Последние помогли мне. Это моменты, после которых вы по-настоящему узнаете себя. Вы учитесь работать над собой и изучаете себя. Это было прекрасное время для меня и моего будущего, потому что жизнь после спортивной карьеры будет такой же продолжительной».

Владимир заявил, что спорт дал ему многое в жизни. «Спорт научил меня тому, чему не смог бы ни один университет в мире. Я рад, что выбрал этот жизненный путь, стал спортсменом и получил возможность самостоятельно познавать мир».

Как сообщал УНИАН, Кличко объявил о завершении карьеры 3 августа, отказавшись от реванша с новым чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.