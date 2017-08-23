Кличко: Макгрегор напоминает мне Брэда Питта из "Бойцовского клуба"

16:17, 23 августа 2017
Бокс
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Легендарный украинский боксер поделился ожиданиями от суперпоединка Мейвезер - Макгрегор.

Конор Макгрегор / bloodyelbow.com

Владимир Кличко отдал должное бойцу UFC Конору Макгрегору за то, что он проявил смелость и согласился на бой против боксера Флойда Мейвезера.

Легендарный украинский экс-чемпион мира по боксу, который в начале августа завершил карьеру, считает, что ирландец заслуживает уважения. 

"За год или два мы забудем 90 процентов того, что наговорили эти двое. Но образы сохранятся в памяти навсегда. Имидж Макгрегора говорит сам за себя. Думаю, что Конор – очень дикий парень. Он мне напоминает героя фильма «Бойцовский клуб», которого сыграл Брэд Питт. Нравится вам Макгрегор или нет, но он заслужил уважения", - отметил Владимир Кличко, которого цитирует Boxing Scene.

Также Кличко высказался и по поводу Мейвезера, сказав, что тот уже заработал себе место в Зале боксерской славы. 

"Все, чего достиг Флойд в ринге в разных весовых категориях, показывает, насколько он крут как атлет. Мейвезер заслужил свое место в истории. Это уж точно. Без сомнения, он будет в Зале славы», - сказал Кличко. 

Напомним, бой Мейвезер - МакГрегор состоится в ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе. Он станет самым дорогим за историю бокса. В Украине прямую трансляцию поединка проведет телеканал "2+2". 

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Новость в сюжете: Бой Мейвезер - МакГрегор
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