Кличко: Макгрегор напоминает мне Брэда Питта из "Бойцовского клуба"

Владимир Кличко отдал должное бойцу UFC Конору Макгрегору за то, что он проявил смелость и согласился на бой против боксера Флойда Мейвезера.

Легендарный украинский экс-чемпион мира по боксу, который в начале августа завершил карьеру, считает, что ирландец заслуживает уважения.

"За год или два мы забудем 90 процентов того, что наговорили эти двое. Но образы сохранятся в памяти навсегда. Имидж Макгрегора говорит сам за себя. Думаю, что Конор – очень дикий парень. Он мне напоминает героя фильма «Бойцовский клуб», которого сыграл Брэд Питт. Нравится вам Макгрегор или нет, но он заслужил уважения", - отметил Владимир Кличко, которого цитирует Boxing Scene.

Также Кличко высказался и по поводу Мейвезера, сказав, что тот уже заработал себе место в Зале боксерской славы.

"Все, чего достиг Флойд в ринге в разных весовых категориях, показывает, насколько он крут как атлет. Мейвезер заслужил свое место в истории. Это уж точно. Без сомнения, он будет в Зале славы», - сказал Кличко.

Напомним, бой Мейвезер - МакГрегор состоится в ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе. Он станет самым дорогим за историю бокса. В Украине прямую трансляцию поединка проведет телеканал "2+2".