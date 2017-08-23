Мейвезер пообещал устроить шоу в бою с Макгрегором

Американский боксер Флойд Мейвезер уже прибыл в Лас-Вегас на поединок с Конором Макгрегором, запланированный на 26 августа. По прибытии Мейвезер пообещал болельщикам зрелищный бой.

"Я делаю это для себя и для своей семьи, но я хочу показать отличное шоу. Все заслуживают хорошего шоу. Бой с Пакьяо не был достаточно захватывающим. Вина в этом не Пакьяо, но на этот раз я хочу дать болельщикам хорошее шоу", — цитирует Мейвезера Fightnews.

Напомним, бой Мейвезер - МакГрегор состоится в ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе. Он станет самым дорогим за историю бокса. В Украине прямую трансляцию поединка проведет телеканал "2+2".