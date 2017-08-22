Усик о поединке Мейвезер - МакГрегор: Это позор, пощечина боксу (видео)
11:25, 22 августа 2017Бокс
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По мнению украинского боксера, у бойца UFC МакГрегора вряд ли появятся шансы на победу.
Александр Усик высказался о бое Мейвезер - МакГрегор / К2
Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик высказался о предстоящем суперпоединке Флойд Мэйвезер — Конор Макрегор.
«Это позор. Пощечина его величеству боксу.
Как может попасть Магрегор, который боксирует в UFC? Вот даже карапулечку он не должен попасть. Если лучшие не могли в Мейвезера попасть? Канело, Оскар, все остальные… Бывало там где-то какими-то скользями пролетало.
Это спорт джентльменов, а там идет спорт доллара», – сказал Усик, сообщает Bazasport.
Напомним, самый дорогой поединок за всю историю бокса Мейвезер - МакГрегор состоится в ближайши уик-энд в Лас-Вегасе.
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