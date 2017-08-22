Усик о поединке Мейвезер - МакГрегор: Это позор, пощечина боксу (видео)

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик высказался о предстоящем суперпоединке Флойд Мэйвезер — Конор Макрегор.

«Это позор. Пощечина его величеству боксу.

Как может попасть Магрегор, который боксирует в UFC? Вот даже карапулечку он не должен попасть. Если лучшие не могли в Мейвезера попасть? Канело, Оскар, все остальные… Бывало там где-то какими-то скользями пролетало.

Это спорт джентльменов, а там идет спорт доллара», – сказал Усик, сообщает Bazasport.

Напомним, самый дорогой поединок за всю историю бокса Мейвезер - МакГрегор состоится в ближайши уик-энд в Лас-Вегасе.