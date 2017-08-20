Украинский боксер Гвоздик нокаутировал американца Бейкера (видео)
10:56, 20 августа 2017Бокс
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Победа досталась украинцу в шестом раунде.
Гвоздик одержал победу над Бейкером нокаутом / Twitter.com
В американском городе Линкольн состоялся вечер бокса, в адеркарте которого свой бой провел украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик. Украинец победил американца Крэйга Бейкера и отстоял титул чемпиона Северной Америки по версии NABF.
Гвоздик выбрал неспешную тактику, отдавая центр ринга своему сопернику. Украинец держал соперника джебом на удобной для себя дальней дистанции и при случае подключал правую руку.
В 6-м раунде Гвоздик потряс Бейкера и отправил в нокдаун правым боковым ударом. После отсчета Александр начал добивать соперника в углу – рефери остановил поединок.
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