Украинский боксер Гвоздик нокаутировал американца Бейкера (видео)

В американском городе Линкольн состоялся вечер бокса, в адеркарте которого свой бой провел украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик. Украинец победил американца Крэйга Бейкера и отстоял титул чемпиона Северной Америки по версии NABF.

Гвоздик выбрал неспешную тактику, отдавая центр ринга своему сопернику. Украинец держал соперника джебом на удобной для себя дальней дистанции и при случае подключал правую руку.

В 6-м раунде Гвоздик потряс Бейкера и отправил в нокдаун правым боковым ударом. После отсчета Александр начал добивать соперника в углу – рефери остановил поединок.