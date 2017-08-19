Украинский боксер Гвоздик оказался легче соперника на взвешивании за сутки до боя
10:56, 19 августа 2017Бокс
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Гвоздик весит 79,1 килограмма, в то время как Бэйкер на 100 грамм больше - 79,2.
Гвоздик легче соперника на 100 грамм / boxingscene.com
Украинский боксер-профессионал полутяжелого веса Александр Гвоздик проведет свой следующий бой против Крэйга Бэйкера в ночь на воскресенье по киевскому времени в Линкольне (США), сообщает Isport.
Читайте такжеЛомаченко, Усик, Гвоздик: трое украинских боксеров одержали победы в СШАНакануне противостояния состоялась традиционная церемония взвешивания, на которой наш спортсмен оказался легче своего оппонента, показав вес 79,1 килограмм, а Бэйкер – 79,2 килограмм.
Поединок Гвоздик – Бэйкер пройдет в андеркарте главного боя вечера бокса между Теренсом Кроуфордом и Джулиусом Индонго за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе.
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