Как Мэйвезер и МакГрегор готовятся к бою: видео

12:28, 18 августа 2017
Бокс
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За океаном идет подготовка к супербою.

Profc.com.ua

В ночь на 27 августа по киевскому времени в Лас-Вегасе встретятся две легенды спорта 12-кратный чемпион по боксу Флойд Мейвезер и действующий чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор проведут боксерский поединок.

Специально к самому ожидаемому бою века 2+2 подготовил проект, в котором описывает историю противостояния боксеров, раскрывает секреты их успеха и показывает, как спортсмены готовятся к исторической встрече в ринге.

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Новость в сюжете: Бой Мейвезер - МакГрегор
Теги: #Макгрегор#Мейвезер#бой в Лас-Вегасе