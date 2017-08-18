Как Мэйвезер и МакГрегор готовятся к бою: видео

В ночь на 27 августа по киевскому времени в Лас-Вегасе встретятся две легенды спорта 12-кратный чемпион по боксу Флойд Мейвезер и действующий чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор проведут боксерский поединок.

Специально к самому ожидаемому бою века 2+2 подготовил проект, в котором описывает историю противостояния боксеров, раскрывает секреты их успеха и показывает, как спортсмены готовятся к исторической встрече в ринге.