Как Мэйвезер и МакГрегор готовятся к бою: видео
12:28, 18 августа 2017Бокс
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За океаном идет подготовка к супербою.
Самй ожидаемый бой пройдет в игорной столице мира / Profc.com.ua
В ночь на 27 августа по киевскому времени в Лас-Вегасе встретятся две легенды спорта 12-кратный чемпион по боксу Флойд Мейвезер и действующий чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор проведут боксерский поединок.
Специально к самому ожидаемому бою века 2+2 подготовил проект, в котором описывает историю противостояния боксеров, раскрывает секреты их успеха и показывает, как спортсмены готовятся к исторической встрече в ринге.
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Новость в сюжете: Бой Мейвезер - МакГрегор